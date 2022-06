Pubblicità

zazoomblog : Trasporti Castelli: “Su marebonus spero voci tagli infondate risorse utili contro CO2” - #Trasporti #Castelli:… - telodogratis : Trasporti, Castelli: “Su marebonus spero voci tagli infondate, risorse utili contro CO2” - italiaserait : Trasporti, Castelli: “Su marebonus spero voci tagli infondate, risorse utili contro CO2” - LocalPage3 : Trasporti, Castelli: 'Su marebonus spero voci tagli infondate, risorse utili contro CO2' - ledicoladelsud : Trasporti, Castelli: “Su marebonus spero voci tagli infondate, risorse utili contro CO2” -

Tiscali Notizie

Non era per niente facile, perché siamo il Paese che peggio usa i fondi europei", ha detto ancora. "In queste ore dicono che i miei colleghi al Senato hanno scritto una risoluzione nella ...Vincenzo; 10. CIAFFAGLIONE Rosario; 11. CIRIACONO Giuseppe; 12. COMPAGNINO Francesco; 13. ... del 100 % delle quote societarie della ditta didenominata LOGITRADE s.r.l.; 4. dell'... Trasporti, Castelli: 'Su marebonus spero voci tagli infondate, risorse utili contro CO2' Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato su norme nazionali come il marebonus e mi auguro che le dichiarazioni sui tagli siano infondate, perché invece quelle risorse hanno permesso di ...Grave incidente stradale in Via Appia Nuova, a sud di Roma, coinvolti una moto e un'auto. Il bilancio è un morto e un ferito grave.