Tragedia al Campovolo | muoiono due paracadutisti - Cronaca - lanazione it

fanpage : ULTIM’ORA - Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia Due paracadutisti di 51 e 35 anni sono morti schiantandosi al su… - SoniaLaVera : RT @qn_lanazione: Tragedia al Campovolo, muoiono due paracadutisti Una delle due vittime è il viareggino Gabriele Grossi, 35 anni https://t… - iltirreno : +++ Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia, morti due paracadutisti. Uno è toscano GLI AGGIORNAMENTI:… - infoitinterno : Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia, due paracadutisti si schiantano al suolo - infoitinterno : Tragedia al Campovolo, muoiono due paracadutisti -

aldi Reggio Emilia , dove stamattina intorno alle 10.15 due paracadutisti (uno di 35 anni e l'altro di 54) sono morti dopo che i fili dei loro paracadute si sono intrecciati a un'...al di , dove stamattina intorno alle 10.15 due paracadutisti (uno di 35 anni e l'altro di ...è la stessa area dove ultimamente si sono tenuti i concerti di Ligabue e quello contro la ...REGGIO EMILIA. Tragedia al Campovolo. Due paracadutisti sono morti durante un lancio. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati in volo poco prima di atterrare. Per loro purtroppo non c' ...Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia, dove stamattina intorno alle 10.15 due paracadutisti (uno di 35 anni e l'altro di 54) sono morti dopo che i fili dei loro paracaduti si sono intrecciati ...