Scisciano: trasporta cadavere su uno scooter per seppellirlo in un campo (Di sabato 18 giugno 2022) Orrore a Scisciano, paese dell'hinterland Vesuviano in provincia di Napoli. Un uomo di 48 anni, di nazionalità romena, è stato fermato dai carabinieri perché gravemente indiziato di omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre, in sella al suo scooter, trasportava il corpo di un altro uomo di 54 L'articolo proviene da Inews24.it.

