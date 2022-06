Scherma, Europei 2022: Fiamingo e Navarria in semifinale ed ora sarà derby azzurro (Di sabato 18 giugno 2022) Ci sarà sicuramente un’azzurra nella finale della spada femminile agli Europei di Antalya. Salgono poi anche a cinque le medaglie in questa rassegna continentale, visto che Rossella Fiamingo e Mara Navarria si sono qualificate per la semifinale e si affronteranno in un derby tricolore. La siciliana ha superato nei quarti di finale la tedesca Alexandra Ndolo per 15-12 al termine di un ottimo assalto. Fiamingo ha rischiato tantissimo nei sedicesimi, superando la rumena Greta Veres al minuto supplementare per 15-14. L’azzurra è stata protagonista di una clamorosa rimonta dal 12-14 negli ultimi venti secondi, riuscendo a piazzare la stoccata del pareggio a cinque secondi dalla fine. Davvero eccellente il cammino di Mara Navarria, che si è aperta la strada ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Cisicuramente un’azzurra nella finale della spada femminile aglidi Antalya. Salgono poi anche a cinque le medaglie in questa rassegna continentale, visto che Rossellae Marasi sono qualificate per lae si affronteranno in untricolore. La siciliana ha superato nei quarti di finale la tedesca Alexandra Ndolo per 15-12 al termine di un ottimo assalto.ha rischiato tantissimo nei sedicesimi, superando la rumena Greta Veres al minuto supplementare per 15-14. L’azzurra è stata protagonista di una clamorosa rimonta dal 12-14 negli ultimi venti secondi, riuscendo a piazzare la stoccata del pareggio a cinque secondi dalla fine. Davvero eccellente il cammino di Mara, che si è aperta la strada ...

