Santos vs Bragantino | pronostico | notizie squadre | formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 giugno 2022) Sabato duea pari punti nella prima metà della classifica di Serie A del Brasileiro, quando ilospiterà ilall’Estadio Urbano Caldeira. Il Massa Bruta entrerà in gioco alla disperata ricerca di una vittoria sui padroni di casa che non sono riusciti a vincere nessuno degli ultimi otto incontri tra le duedal gennaio 2018. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 di domenica 19 giugno ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le dueIlè tornato a vincere con stile, rimontando in rimonta nel secondo tempo e battendo mercoledì in trasferta una Juventude resiliente difensivamente per 2-1 fuori casa. ...