Roma: il Faraone in o out? (Di sabato 18 giugno 2022) La dirigenza giallorossa entra nel vivo della gestione del mercato estivo e come ogni anno farà i conti con esuberi e possibili entrate. A Roma nodo da sciogliere, sicuramente la gestione del cartellino di El Shaarawy: il Faraone in o out? Roma: il Faraone in bilico decide Mourinho Tempo di bilanci. Una linea è già stata segnata, la dirigenza capitolina ha le idee chiare. Come ogni anno bisogna far fronte agli esuberi. Nella fattispecie Diawara sembra sia intenzionato e seguire le orme dei vari Pastore, Nzonzi, Santon, Pedro e Florenzi, rifiutando ogni possibile collocazione e non rientrando nei piani del tecnico verrà messo fuori rosa. Differente la situazione di Stephan El Shaarawy. Il giocatore è stato acquistato nel gennaio 2021. Il ritorno del Faraone nella capitale regala ...

