Roma, 46mila euro di multa dalla Uefa per la semifinale dell'Olimpico col Leicester (Di sabato 18 giugno 2022) La Roma è stata multata dalla Uefa per un totale di 46 mila euro a seguito della semifinale di Conference League del 5 maggio, giocata... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Laè statataper un totale di 46 milaa seguitodi Conference League del 5 maggio, giocata...

Pubblicità

sportli26181512 : Roma, 46mila euro di multa dalla Uefa per la semifinale dell'Olimpico col Leicester: La Roma è stata multata dalla… - Fidanzaluca02 : #Roma, multa di 46mila euro dalla #Uefa per la semifinale contro il #Leicester - CorSport : #Roma, multa di 46mila euro dalla #Uefa per la semifinale contro il #Leicester ?? - salvione : Roma, multa di 46mila euro dalla Uefa per la semifinale contro il Leicester - sportli26181512 : Roma, multa di 46mila euro dalla Uefa per la semifinale contro il Leicester: La sanzione arriva per la partita di C… -