Prof trans suicida | il Ministero avvia approfondimento Orlando agli insegnanti | non abbiate paura di rivelare ciò che siete

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 18 giugno 2022) Docentenei giorni scorsi e ora ildell'Istruzione hato un apondimento sul caso di Cloe Bianco. Questo è quanto ha confermato il MI all'Ansa, mentre "si stanno ricostruendo tutti i contorni della vicenda". "Ildell'Istruzione è colpevole in quanto è stato complice di quanto accaduto: ha sospeso Cloe Bianco dall'insegnamento, mettendola a lavorare nelle segreterie, non ritenendola più in grado di insegnare e colpendola come fosse una malata sociale" attacca Pino Turi, Uil Scuola. L'articolo .