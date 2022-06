"Prima o poi...". Matteo Renzi, il pizzino a Enrico Letta: una minaccia in diretta tv? (Di sabato 18 giugno 2022) Per molti Matteo Renzi è stato uno dei più grandi bluff della sinistra italiana. Per qualcuno, si tratta di uno dei pochi, veri strateghi della nostra politica. Di sicuro, al di là delle vicende dentro e fuori dal Parlamento, resta uno straordinario animale televisivo. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, in una manciata di minuti ha fornito tutto il suo campionario di faccette, smorfie, velenose battute con vigorosa inflessione toscana e antipatie studiate a tavolino e molto compiaciute. Il tutto a corroborare l'aura da volpone con pizzico di cattiveria. In questo senso, non è un caso che ancora oggi, dopo 8 anni abbondanti, il tema del mitologico «Enrico stai sereno» con cui l'allora neo-segretario Pd pugnalò alle spalle l'allora premier Letta, fregandogli la poltrona di Palazzo Chigi, sia ancora oggetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Per moltiè stato uno dei più grandi bluff della sinistra italiana. Per qualcuno, si tratta di uno dei pochi, veri strateghi della nostra politica. Di sicuro, al di là delle vicende dentro e fuori dal Parlamento, resta uno straordinario animale televisivo. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, in una manciata di minuti ha fornito tutto il suo campionario di faccette, smorfie, velenose battute con vigorosa inflessione toscana e antipatie studiate a tavolino e molto compiaciute. Il tutto a corroborare l'aura da volpone con pizzico di cattiveria. In questo senso, non è un caso che ancora oggi, dopo 8 anni abbondanti, il tema del mitologico «stai sereno» con cui l'allora neo-segretario Pd pugnalò alle spalle l'allora premier, fregandogli la poltrona di Palazzo Chigi, sia ancora oggetto ...

