Pomezia Calcio, domani i play off per l’accesso in Serie D: cambiamenti nella viabilità (Di sabato 18 giugno 2022) Il Pomezia Calcio è ad un passo dalla Serie D e si prepara ad affrontare l’U.S Livorno per la finale dei play off. Tutti i tifosi della squadra pometina si stanno preparando per il grande match di domani. Anche il Comune di Pomezia, in occasione dell’incontro calcistico, ha diramato un comunicato ufficiale, in particolar modo riguardo le disposizioni sulla viabilità. Pomezia Calcio, play off per l’accesso in Serie D: cambia la viabilità Nel comunicato, pubblicato anche sulla pagina facebook ufficiale del Comune, li legge: «Si avvisa la cittadinanza – annuncia l’Amministrazione Comunale – che in occasione dell’incontro di Calcio tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Ilè ad un passo dallaD e si prepara ad affrontare l’U.S Livorno per la finale deioff. Tutti i tifosi della squadra pometina si stanno preparando per il grande match di. Anche il Comune di, in occasione dell’incontro calcistico, ha diramato un comunicato ufficiale, in particolar modo riguardo le disposizioni sullaoff perinD: cambia laNel comunicato, pubblicato anche sulla pagina facebook ufficiale del Comune, li legge: «Si avvisa la cittadinanza – annuncia l’Amministrazione Comunale – che in occasione dell’incontro ditra ...

