Pitbull azzanna al volto bimba di sei anni | operata al Papa Giovanni

(Di sabato 18 giugno 2022) Unadi seiè ricoverata all’ospedaleGiovdi Bergamo, dove è stataalin seguito alle lesioni riportate dal morso di un cane di razza. L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata di giovedì (16 giugno) a Cantù, in provincia di Como, in via Villaggio Trieste. La bambina si sarebbe avvicinata ai cuccioli del cane del fratello, che aveva appena partorito, ma appena ha provato ad accarezzarli è stata aggredita dalla loro mamma. La, di origini straniere, è stata morsa alla guancia. Immediato è scattato l’allarme e sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che ha trasferito la piccola alGiov, dove venerdì mattina è statadai ...

Pubblicità

StraNotizie : Pitbull azzanna mamma e figlia di 7 anni: è accaduto a Cassino -

L'Arena

L'episodio si è verificato intorno alle 7 di ieri mattina, giovedì 16 giugno 2022, a Cantù.bimba di sei anni L'allarme è scattato in via Villaggio Trieste. Secondo quanto è stato possibile ricostruire una bimba di sei anni è stata morsa alla guancia da un, a cui da ...Secondo una prima ricostruzione sembra che ilsia fuggito dal cortile di casa per poi avventarsi sul labrador, che a sua volta ha provocato la caduta della sua padrona. Le conseguenze La ... Pitbull azzanna un labrador e la padrona cade e si frattura il bacino Si è avvicinata ai cuccioli che il pitbull del fratello aveva appena dato alla luce, quando il cane si è avventato su di lei morsicandola in faccia . Vittima della furia dell’animale, una bambina di 7 ...L’episodio si è verificato intorno alle 7 di ieri mattina, giovedì 16 giugno 2022, a Cantù. Pitbull azzanna bimba di sei anni L’allarme è scattato in via Villaggio Trieste. Secondo quanto è stato poss ...