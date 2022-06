Peste suina, la Sardegna “vede” la fine dell’embargo sull’export (Di sabato 18 giugno 2022) CAGLIARI – La fine dell’embargo sulle esportazioni, che da anni pesa sull’intero comparto suinicolo della Sardegna, potrebbe essere vicina. È quanto è emerso nel corso dell’incontro che si è tenuto venerdì 17 giugno a Bruxelles con la Direttrice Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione Europea e a cui hanno preso parte il sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, e i vertici dell’Unita di progetto ragionale per l’eradicazione della Peste suina africana e dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, assistiti dalla Rappresentanza d’Italia presso l’UE. L’impegno, che dovrà essere ora formalizzato, stabilisce una ‘road-map’ che si tradurrà con l’invio e l’esame di report, a cadenza mensile, sulla situazione dell’Isola in relazione alla Psa. Un ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 giugno 2022) CAGLIARI – Lasulle esportazioni, che da anni pesa sull’intero comparto suinicolo della, potrebbe essere vicina. È quanto è emerso nel corso dell’incontro che si è tenuto venerdì 17 giugno a Bruxelles con la Direttrice Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione Europea e a cui hanno preso parte il sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, e i vertici dell’Unita di progetto ragionale per l’eradicazione dellaafricana e dell’Istituto Zooprofilattico della, assistiti dalla Rappresentanza d’Italia presso l’UE. L’impegno, che dovrà essere ora formalizzato, stabilisce una ‘road-map’ che si tradurrà con l’invio e l’esame di report, a cadenza mensile, sulla situazione dell’Isola in relazione alla Psa. Un ...

