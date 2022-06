Nuovi tagli di gas all’Italia | il prezzo continua a salire e si pensa allo stato di allarme

(Di sabato 18 giugno 2022) Idi gasno e potrebbero mutare alcuni scenari interni. Infatti, la prossima settimana verrà fatta una valutazione rispetto alle forniture in arrivo e se non ci dovessero essere dati rassicuranti, ci potrebbe essere unodidi gas, ilCi sono ancoradi gas. Nei giorni scorsi, Eni aveva comunicato che a fronte di una richiesta giornaliera di gas dalla Russia pari a circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom ha fatto sapere che fornirà solo il 50% di quanto richiesto. Dall’altra parte, “La Russia è pronta a fornire all’Europa il gas di cui ha ...

Pubblicità

Adnkronos : Ridotto il flusso del gas dalla Russia all'Europa, il prezzo vola: cosa sta succedendo. #notizie - Radio1Rai : #Gas Nuovi tagli alle forniture da parte di Mosca. Schizza il prezzo. L’#UE assicura “Nessun rischio immediato”. Il… - infoitinterno : Gas Russia, nuovi tagli a Europa: prezzo in salita - anglotedesco : Gas, prezzi alle stelle. Nuovi tagli Gazprom alle forniture nell'Ue - LiberoReporter : Gas, Russia effettua nuovi tagli a fornitura Europa: prezzo sale, quale futuro? -

Conferma nei ruoli dove si svolge tirocinio senzaconcorsi o nuova valutazione 4. Conferma ... Carta docenti per tutti e formazione per tutti in orario di servizio e retribuita senzao ...al gas da parte della Russia, anche all'Italia, e i prezzi volano. A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, la russa Gazprom ha ...Slitta alla mattina di lunedì 20 giugno la votazione del maxi-emendamento sulla scuola al Decreto Legge n. 36 presentato dalla ...Un focolaio Covid-19 verificatosi a Shanghai, in Cina, ha creato forti grattacapi alla catena di approvvigionamento del marchio giapponese ...