Mondiali di nuoto paralimpico, Giulia Terzi vince l’oro nella staffetta mista stile libero (Di sabato 18 giugno 2022) Giulia Terzi può finalmente scatenare la propria gioia per un oro iridato. Dopo aver conquistato cinque argenti, la 26enne di Arzago d’Adda ha illuminato l’ultima giornata dei Mondiali di nuoto paralimpico guidando l’Italia al successo nella staffetta mista 4×100 metri stile libero. Decisa a concludere in bellezza la rassegna andata in scena a Funchal, Terzi è scattata dalla prima frazione chiudendo le proprie fatiche in sesta piazza. La rimonta del quartetto tricolore si è compiuta grazie a Xenia Francesca Palazzo, Simone Barlaam e Stefano Raimondi che hanno concluso la competizione in 4’02”53 firmando il nuovo record europeo. Prima di salire sul gradino più alto del podio, Terzi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022)può finalmente scatenare la propria gioia per un oro iridato. Dopo aver conquistato cinque argenti, la 26enne di Arzago d’Adda ha illuminato l’ultima giornata deidiguidando l’Italia al successo4×100 metri. Decisa a concludere in bellezza la rassegna andata in scena a Funchal,è scattata dalla prima frazione chiudendo le proprie fatiche in sesta piazza. La rimonta del quartetto tricolore si è compiuta grazie a Xenia Francesca Palazzo, Simone Barlaam e Stefano Raimondi che hanno concluso la competizione in 4’02”53 firmando il nuovo record europeo. Prima di salire sul gradino più alto del podio,...

