L' ultima vergognosa giravolta della sinistra | prima insulta Verona | ora con Tommasi

(Di sabato 18 giugno 2022)la Santa. Andrà ribattezzata così la città scaligera se dovesse sopportare laal governo dell'amministrazione. Perché da quelle parti politiche la odiano, è simbolo di tutto quello che loro non sopportano. Per mascherare la loro antipatia, i sinistri veronesi si sono nascosti dietro il faccino di Damiano, per farsi dimenticare. Certo, non potrebbero arrivare a prendere da Bergamo un assessore del livello di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica con l'ossessione del fascismo, che in occasione del nubifragio di agosto 2020 riuscì così ad esprimere la sua "solidarietà" alla città colpita: «Sono vicino ae ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a ...

roger_0808 : @FcInterNewsit Io ti ricorderò con il tuo #scansuolo per la vergognosa partita dell'ultima giornata con il Milan. - ZzaPina : RT @_mrbyte: @ZzaPina La PA-CT è una trazzera con limiti a 80km/h su lunghi tratti, una cosa vergognosa. Guidarla con un auto di ultima gen… - _mrbyte : @ZzaPina La PA-CT è una trazzera con limiti a 80km/h su lunghi tratti, una cosa vergognosa. Guidarla con un auto di… -

Agenzia ANSA

In due anni, ma questa volta sarà l'che sentirete le mie parole perché vi sto scrivendo a ... Sarebbe una scelta. Quanto accaduto oggi non può non far riflettere", ha chiosato il ...... non solo èsul piano etico - politico ma è anche illegale. Infatti, nessun atto è stato ... come previsto dalle norme vigenti, sarà indetta una terza edriunione. Dopo di che il ... Lavrov a Bbc, Russia non è immacolata ma non si vergogna - Ultima Ora Venerdì 17 giugno il Ministero della transizione ecologica per mezzo del sottosegretario di Stato Gava ha risposto al parlamentare tarantino Giovanni Vianello della bicamerale d’inchiesta Ecomafie che ...Sulmona,15 giugno– “È inaccettabile il calvario che molte persone con disabilità sono costrette ad affrontare ogni giorno nelle stazioni d’Abruzzo. La segnalazione, raccolta dall’Associazione Carrozzi ...