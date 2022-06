LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: ritmo molto alto, gruppo ancora compatto (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro DI SVIZZERA DALLE 14.00 14.00 Dopo un’ora di corsa la media è di addirittura 49,9 km/h. Nel frattempo allungano Simone Lucca (Sissio) e Daniil Pronskiy (Astana Qazaqstan). 13.58 Ci avviciniamo al km 50. 13.54 Si continua a viaggiare con grandissima velocità. 13.50 Hanno provato ad allungare Gabriele Petrelli (CT Friuli), Davide Pinardi (inEmiliaRomagna), Alexander Tarlton (Team Lotto – Kern Haus) e Mason Hollyman (Israel Cycling), ma il gruppo non ha concesso spazio e ha spento subito il tentativo di fuga. 13.46 La corsa è partita da quasi un’ora. Il ritmo finora è stato molto alto e nessun corridore è riuscito ad ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 14.00 Dopo un’ora di corsa la media è di addirittura 49,9 km/h. Nel frattempo allungano Simone Lucca (Sissio) e Daniil Pronskiy (Astana Qazaqstan). 13.58 Ci avviciniamo al km 50. 13.54 Si continua a viaggiare con grandissima velocità. 13.50 Hanno provato ad allungare Gabriele Petrelli (CT Friuli), Davide Pinardi (inEmiliaRomagna), Alexander Tarlton (Team Lotto – Kern Haus) e Mason Hollyman (Israel Cycling), ma ilnon ha concesso spazio e ha spento subito il tentativo di fuga. 13.46 La corsa è partita da quasi un’ora. Ilfinora è statoe nessun corridore è riuscito ad ...

