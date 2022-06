Italiano-Fiorentina: il rinnovo non arriva, ipotesi De Zerbi? (Di sabato 18 giugno 2022) L’ idillio Italiano-Fiorentina potrebbe clamorosamente essere già finito. Il rinnovo del contratto del tecnico tarda ad arrivare a causa di alcune divergenze economiche e qualora lo stallo dovesse proseguire, le parti si direbbero addio con De Zerbi pronto a subentrare. Italiano-Fiorentina: perché non c’è ancora intesa sul rinnovo? Al momento permane la distanza tra domanda e offerta. La dirigenza viola ha proposto al tecnico 1,5 milione più bonus e graduale aumento fino a 2 milioni da adesso al 2025, mentre il tecnico ha chiesto 2,5 milioni da subito e fino al 2025 con opzione fino al 2026. La trattativa tra le parti si è quindi bloccata e non è destinata a risolversi nel breve con le inevitabili conseguenze soprattutto sul mercato. Di certo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) L’ idilliopotrebbe clamorosamente essere già finito. Ildel contratto del tecnico tarda adre a causa di alcune divergenze economiche e qualora lo stallo dovesse proseguire, le parti si direbbero addio con Depronto a subentrare.: perché non c’è ancora intesa sul? Al momento permane la distanza tra domanda e offerta. La dirigenza viola ha proposto al tecnico 1,5 milione più bonus e graduale aumento fino a 2 milioni da adesso al 2025, mentre il tecnico ha chiesto 2,5 milioni da subito e fino al 2025 con opzione fino al 2026. La trattativa tra le parti si è quindi bloccata e non è destinata a risolversi nel breve con le inevitabili conseguenze soprattutto sul mercato. Di certo ...

