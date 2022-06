Isabella Rossellini | i 70 anni della famosa attrice e bellezza italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 giugno 2022) Compie oggi 70. Definita la più bella del mondo e tra le bellezze più longeve e figlia di Ingrid Bergman e Robertoha saputo distinguersi anche in campo recitativo nonostante le diverse difficoltà incontrate. Ha lavorato per diversi grandi registi come David Lynch e Robert Zemeckis “Non sento di avere avuto un destino tracciato perché sono la figliaBergman. Anzi, io non la volevo fare l’, non volevo essere paragonata a mamma. Ho iniziato tardi, verso i trent’. Un po’ perché Richard Avedon mi diceva: “Ma perché continui a dire di no?”. Me lo chiedevano in tanti di provarci quando avevo iniziato a fare la mo. Avevo fatto solo un film coi fratelli Taviani intorno ai 25e ...