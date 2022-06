Ingrid Alexandra di Norvegia: perché ha pianto alla cena di gala per i suoi 18 anni (Di sabato 18 giugno 2022) Lo scorso 21 gennaio Ingrid Alexandra di Norvegia ha compiuto 18 anni. I festeggiamenti, però, sono stati rimandati a questa settimana per via delle limitazioni imposte all’epoca dalla pandemia. Ieri sera si è tenuta la cena di gala al Palazzo Reale di Oslo con i Reali di mezza Europa (foto: AP) Ci sono due foto che ben riassumono la serata trascorsa ieri seri al Palazzo Reale di Oslo dai reali di mezza Europa, riuniti per celebrare i 18 anni della principessa Ingrid Alexandra. Ingrid Alexandra, regina tra le regine… di domani La prima vede, al centro, la festeggiata con attorno Amalia d’Olanda, Elisabetta del Belgio, Estelle di Svezia e il piccolo Carlo di Lussemburgo. Un’immagine ... Leggi su amica (Di sabato 18 giugno 2022) Lo scorso 21 gennaiodiha compiuto 18. I festeggiamenti, però, sono stati rimandati a questa settimana per via delle limitazioni imposte all’epoca dpandemia. Ieri sera si è tenuta ladial Palazzo Reale di Oslo con i Reali di mezza Europa (foto: AP) Ci sono due foto che ben riassumono la serata trascorsa ieri seri al Palazzo Reale di Oslo dai reali di mezza Europa, riuniti per celebrare i 18della principessa, regina tra le regine… di domani La prima vede, al centro, la festeggiata con attorno Amalia d’Olanda, Elisabetta del Belgio, Estelle di Svezia e il piccolo Carlo di Lussemburgo. Un’immagine ...

Pubblicità

Alina_twain : Ingrid Alexandra di Norvegia, seconda in linea per il trono dopo il padre, principe ereditario. Primo scatto per il… - VanityFairIt : La seconda in linea di successione al trono ha compiuto 18 anni e a Oslo sono iniziati i festeggiamenti ufficiali.… - DonnaGlamour : Chi è Ingrid Alexandra di Norvegia: tutto quello che non sai sulla principessa - VanityFairIt : Seconda in linea di successione al trono dopo il padre Haakon, la principessa si prepara al «debutto» da royal con… - LadyCecilyNevil : RT @hyperwebguide: Princess Ingrid Alexandra: – Imponderende -