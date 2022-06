Ingrid Alexandra di Norvegia e le altre regine di domani: la foto che è già storia (Di sabato 18 giugno 2022) In occasione della festa di compleanno della principessa norvegese, la Casa Reale ha diffuso un bellissimo scatto di gruppo che fa già immaginare il futuro che verrà. Con la primogenita del principe Haakon e di Mette-Marit, Elisabetta del Belgio, Amalia D'Olanda ed Estelle di Svezia. Quattro ragazze che studiano già da regine Leggi su vanityfair (Di sabato 18 giugno 2022) In occasione della festa di compleanno della principessa norvegese, la Casa Reale ha diffuso un bellissimo scatto di gruppo che fa già immaginare il futuro che verrà. Con la primogenita del principe Haakon e di Mette-Marit, Elisabetta del Belgio, Amalia D'Olanda ed Estelle di Svezia. Quattro ragazze che studiano già da

