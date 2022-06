Ingrid Alexandra di Norvegia compie 18 anni: la futura regina da non perdere d’occhio (Di sabato 18 giugno 2022) In Norvegia sono iniziate le celebrazioni per il 18esimo compleanno della principessa Ingrid Alexandra. Bisogna precisare che 18 anni, in realtà, li ha compiuti il 21 gennaio scorso. Ma le limitazioni imposte dalla pandemia non permettevano nessuno dei festeggiamenti previsti per la futura regina. Così adesso, allentate le restrizioni, il paese è pronto a far festa in grande stile. Alle celebrazioni, che si stanno svolgendo in Norvegia, stanno prendendo parte anche gli altri reali europei. Per dare il via ai festeggiamenti, il governo norvegese ha ospitato una cena al Deichman Bjørvika a Oslo, alla presenza di oltre 200 persone. La principessa Ingrid Alexandra è arrivata con il re Harald, la regina Sonja e buona parte ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 giugno 2022) Insono iniziate le celebrazioni per il 18esimo compleanno della principessa. Bisogna precisare che 18, in realtà, li ha compiuti il 21 gennaio scorso. Ma le limitazioni imposte dalla pandemia non permettevano nessuno dei festeggiamenti previsti per la. Così adesso, allentate le restrizioni, il paese è pronto a far festa in grande stile. Alle celebrazioni, che si stanno svolgendo in, stanno prendendo parte anche gli altri reali europei. Per dare il via ai festeggiamenti, il governo norvegese ha ospitato una cena al Deichman Bjørvika a Oslo, alla presenza di oltre 200 persone. La principessaè arrivata con il re Harald, laSonja e buona parte ...

