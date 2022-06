Il trucco occhi di Arisa è la quintessenza dell’eleganza: top per le over 40! (Di sabato 18 giugno 2022) Il trucco occhi sfoggiato da Arisa negli scorsi giorni è un bellissimo trucco minimal, perfetto da portare a 40 anni per sentirsi super chic! Quando si parla di make up, e soprattutto di make up estivo, è sempre bene tenere presente la regola d’oro per cui less is more. Questo significa che si possono creare look di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 18 giugno 2022) Ilsfoggiato danegli scorsi giorni è un bellissimominimal, perfetto da portare a 40 anni per sentirsi super chic! Quando si parla di make up, e soprattutto di make up estivo, è sempre bene tenere presente la regola d’oro per cui less is more. Questo significa che si possono creare look di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Giocorrado77 : @GiorgiaMeloni Ma chi ti trucca prima di registrare sti video ? Ti fa gli occhi a palla , tipo ranocchio .... O for… - Kermitlanana : Proprio fiera di questo circo di trucco ??? non riesco a tenere gli occhi aperti - xstuckwitharry : Anzi scusa dicci proprio tutti i prodotti che hai usato per il trucco di stasera ?????? — Per le sopracciglia il gel D… - DanieleBerghino : Ah ecco, la fregatura dei 200€, il trucco c’è e si vede, basta aprire gli occhi! - PTovvv : @PerSpesso @Lunatsuki_moon @PattyPeixinha @ilpost Tra poco arriva con gli 'studi' scientifici che ci spiegano perch… -