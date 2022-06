Gli ucraini che resistono alla russificazione culturale dei territori occupati (Di sabato 18 giugno 2022) Domenica scorsa a Melitopol una bomba è esplosa poco distante dall’edificio che ospita i vertici dell’amministrazione filorussa. La città nel sud dell’Ucraina, fondamentale snodo ferroviario del Paese, è stata occupata dall’esercito di Vladimir Putin già al terzo giorno di guerra, oggi è soggetta a un processo di russificazione che rischia di cancellare storia, cultura e tradizioni ucraine. Ma la resistenza non si è ancora arresa, e non ha intenzione di farlo. «Un ordigno esplosivo è stato collocato in un bidone della spazzatura vicino all’edificio del ministero degli Affari interni. Una giovane ragazza che stava passando di lì è rimasta gravemente ferita. È stata portata in ospedale. Anche un residente di Melitopol è rimasto ferito», ha scritto su Telegram Vladimir Rogov, membro dell’amministrazione provvisoria della regione, definendo l’incidente un «attentato ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 giugno 2022) Domenica scorsa a Melitopol una bomba è esplosa poco distante dall’edificio che ospita i vertici dell’amministrazione filorussa. La città nel sud dell’Ucraina, fondamentale snodo ferroviario del Paese, è stata occupata dall’esercito di Vladimir Putin già al terzo giorno di guerra, oggi è soggetta a un processo diche rischia di cancellare storia, cultura e tradizioni ucraine. Ma la resistenza non si è ancora arresa, e non ha intenzione di farlo. «Un ordigno esplosivo è stato collocato in un bidone della spazzatura vicino all’edificio del ministero degli Affari interni. Una giovane ragazza che stava passando di lì è rimasta gravemente ferita. È stata portata in ospedale. Anche un residente di Melitopol è rimasto ferito», ha scritto su Telegram Vladimir Rogov, membro dell’amministrazione provvisoria della regione, definendo l’incidente un «attentato ...

Pubblicità

alex_orlowski : Sembrerebbe che gli Hacker Ucraini della digital army siano riusciti ad entrare nel sistema di controllo Gazprom… - GiovaQuez : Calenda a Borgonovo: 'Secondo lei ho il diritto di questionare se gli ucraini hanno il diritto di difendersi dagli… - RaiNews : L'ex presidente Usa: 'Gli ucraini sono uniti in difesa della loro sovranità, ma anche della loro identità democrati… - Grislihberta : RT @marcyrav: '..non capisco perché gli ucraini bombardano qui che ci sono solo civili...nessun militare...' è i civili presenti confermano… - maucat65 : @jacopo_iacoboni Chi adesso sta bombardando in zone residenziali sono gli ucraini nel Donbass, e probabilmente lo f… -