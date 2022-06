Giovanni Allevi: “Ho scoperto di avere il mieloma multiplo, dovrò stare lontano dal palco” (Di sabato 18 giugno 2022) Il pianista e compositore di 53 anni Giovanni Allevi, ha annunciato sui social media di soffrire di mieloma multiplo, un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Per mettere in atto la terapia, è stato costretto ad annullare il tour estivo Estasi 2022. Nel post in cui ha comunicato la scoperta della patologia, ha scritto: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Il pianista e compositore di 53 anni, ha annunciato sui social media di soffrire di, un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Per mettere in atto la terapia, è stato costretto ad annullare il tour estivo Estasi 2022. Nel post in cui ha comunicato la scoperta della patologia, ha scritto: “Non ci girerò intorno: hodiuna neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi,farlodal ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi, il 53enne pianista e compositore ha annunciato sui social di avere una neoplasia, un mieloma. L'ar… - Tg3web : Giovanni Allevi annuncia sui social il ritiro temporaneo dalle scene per curare un mieloma: 'La mia angoscia più gr… - rtl1025 : ?? 'Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: #mieloma, ma non per questo meno insidiosa'. Lo scrive sui s… - serenel14278447 : 'L’ANNUNCIO L’annuncio di Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, combatterò lontano dal palco» di Redazione Spettacoli' - ninda1952 : RT @RaiNews: L'annuncio sui social che ha scosso i fan -