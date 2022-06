Emergenza siccità, l’allarme del Cnr: «Ormai è tardi: così dovremo razionare l’acqua in autunno» (Di sabato 18 giugno 2022) L’Emergenza siccità che sta colpendo soprattutto Piemonte e Lombardia potrebbe estendersi molto presto almeno nel Centro Italia, con tempi di risoluzione che rischiano di allungarsi e soprattutto con la necessità sempre crescente di soluzioni drastiche. A lanciare l’allarme è la ricercatrice Ramona Magno dell’Osservatorio siccità del Consiglio nazionale della ricerca, che in un’intervista al Fatto quotidiano affaccia l’ipotesi che in vista di settembre «andranno prese decisioni anche drastiche». Certo l’acqua potabile per uso domestico è generalmente l’ultima a essere limitata: «ma se continua così – dice la ricercatrice – il razionamento non è purtroppo da escludere». l’allarme al Nord La siccità lungo il Po, in secca come non mai da 70 anni a ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) L’che sta colpendo soprattutto Piemonte e Lombardia potrebbe estendersi molto presto almeno nel Centro Italia, con tempi di risoluzione che rischiano di allungarsi e soprattutto con la necessità sempre crescente di soluzioni drastiche. A lanciareè la ricercatrice Ramona Magno dell’Osservatoriodel Consiglio nazionale della ricerca, che in un’intervista al Fatto quotidiano affaccia l’ipotesi che in vista di settembre «andranno prese decisioni anche drastiche». Certopotabile per uso domestico è generalmente l’ultima a essere limitata: «ma se continua– dice la ricercatrice – il razionamento non è purtroppo da escludere».al Nord Lalungo il Po, in secca come non mai da 70 anni a ...

