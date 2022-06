Ecco come Miss Ucraina "combatte" contro la Russia (Di sabato 18 giugno 2022) Anche Miss Ucraina si schiera contro nella guerra contro la Russia. Viktoria Apanasenko, aspirante Miss Universo, cerca di dare il proprio contributo in attività di volontariato per la popolazione più fragile e a sostegno dell'esercito. La bellissima modella di Chernihiv, che Kiev invierà al concorso di Miss Universo 2022, ha 28 anni e sta combattendo attivamente per la vittoria dell'Ucraina esponendosi sui media. Da volontaria. Viktoria aiuta il ristorante Na?ve della capitale a cucinare per i battaglioni delle forze armate e per gli anziani. Lei e una sua amica sono impegnate nel portare cibo, medicine e prodotti per l'igiene a bambini, anziani e sfollati interni. Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Anchesi schieranella guerrala. Viktoria Apanasenko, aspiranteUniverso, cerca di dare il proprio contributo in attività di volontariato per la popolazione più fragile e a sostegno dell'esercito. La bellissima modella di Chernihiv, che Kiev invierà al concorso diUniverso 2022, ha 28 anni e stando attivamente per la vittoria dell'esponendosi sui media. Da volontaria. Viktoria aiuta il ristorante Na?ve della capitale a cucinare per i battaglioni delle forze armate e per gli anziani. Lei e una sua amica sono impegnate nel portare cibo, medicine e prodotti per l'igiene a bambini, anziani e sfollati interni.

