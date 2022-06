(Di sabato 18 giugno 2022) Robertopotrebbe tornare ad allenare indelper il tecnico ex Bologna Secondo quanto riferito da Sky Sport, Robertopotrebbe tornare su una panchina dopo due anni dall’ultima volta. Nel futuro del tecnico italiano potrebbe esserci il. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Sensibile, uomo mercato del club turco, che se dovesse essere confermatonuova dirigenza farebbe di tutto per mettere sotto contratto l’ex Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Per Donadoni c'è l'ipotesi #Galatasaray nel futuro ?? -

Robertopotrebbe tornare ad allenare in Turchia. Pressing del Galatasaray per il tecnico ex Bologna Secondo quanto riferito da Sky Sport, Robertopotrebbe tornare su una panchina dopo due anni dall'ultima volta. Nel futuro del tecnico italiano potrebbe esserci il Galatasaray. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Sensibile, uomo ...... Donadoni può ripartire dalla Turchia: Galatasaray in pressing