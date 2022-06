Dal Belgio notizia a sorpresa su Mertens: dove potrebbe giocare la prossima stagione (Di sabato 18 giugno 2022) potrebbe essere arrivato il momento dei titoli di coda per quanto riguarda il rapporto tra Dries Mertens e il Napoli. Secondo quanto riportato da HLN Sport, l’ex leggenda olandese Mark van Bommel, da poco ufficializzato come nuovo allenatore del Royal Antwerp avrebbe chiamato proprio il calciatore del Napoli. Il tecnico vorrebbe portare con sé il talento di Mertens, che ritroverebbe dopo una breve esperienza insieme al PSV. Correva la stagione 2012-2013 quando Mertens, al tempo 25enne, giocò con Van Bommel. Non sarà l’unico volto conosciuto per il belga, nel caso di un suo trasferimento in patria: ritroverebbe, infatti, Radja Nainggolan. Mertens-Napoli-VanBommel Un ritorno in Belgio potrebbe essere gradito dal calciatore, in ambito ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022)essere arrivato il momento dei titoli di coda per quanto riguarda il rapporto tra Driese il Napoli. Secondo quanto riportato da HLN Sport, l’ex leggenda olandese Mark van Bommel, da poco ufficializzato come nuovo allenatore del Royal Antwerp avrebbe chiamato proprio il calciatore del Napoli. Il tecnico vorrebbe portare con sé il talento di, che ritroverebbe dopo una breve esperienza insieme al PSV. Correva la2012-2013 quando, al tempo 25enne, giocò con Van Bommel. Non sarà l’unico volto conosciuto per il belga, nel caso di un suo trasferimento in patria: ritroverebbe, infatti, Radja Nainggolan.-Napoli-VanBommel Un ritorno inessere gradito dal calciatore, in ambito ...

Pubblicità

DiegoRi36248589 : Dal Belgio - L'Anversa piomba su #Mertens, l'ex compagno #VanBommel avvia i contatti per convincere il belga a torn… - Diego31883 : Dal Belgio - L'Anversa piomba su #Mertens, l'ex compagno #VanBommel avvia i contatti per convincere il belga a torn… - zazoomblog : Napoli sirene dal Belgio per Mertens: Van Bommel lo vuole all’Anversa - #Napoli #sirene #Belgio #Mertens: - MondoNapoli : Dal Belgio - Van Bommel ha chiamato Mertens per portarlo all'Anversa: la risposta del belga -… - sportli26181512 : 'Van Bommel ha chiamato #Mertens per portarlo all'Anversa': Dal Belgio rilanciano l'indiscrezione secondo cui l'att… -