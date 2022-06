Coronavirus, i dati – 34.978 nuovi contagi in 24 ore: il tasso di positività cala al 18,1%. Altre 45 vittime (Di sabato 18 giugno 2022) Sono in lieve calo, ma rimangono stabilmente sopra la soglia dei 30mila i contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Secondo quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 34.978 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, poche meno rispetto alle 35.427 registrate ieri. C’è da tenere conto, però, che questi numeri vengono registrati a fronte di un aumento del numero di tamponi processati: sono 193.040 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 185.819 della giornata precedente. Elemento che porta a una diminuzione del tasso di positività che cala di un punto e passa dal 19,1% al 18,1%. Stabile, invece, il numero delle vittime: sono 45 quelle registrate nelle ultime 24 ore, contro le 41 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Sono in lieve calo, ma rimangono stabilmente sopra la soglia dei 30mila igiornalieri dain Italia. Secondo quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 34.978 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, poche meno rispetto alle 35.427 registrate ieri. C’è da tenere conto, però, che questi numeri vengono registrati a fronte di un aumento del numero di tamponi processati: sono 193.040 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 185.819 della giornata precedente. Elemento che porta a una diminuzione deldichedi un punto e passa dal 19,1% al 18,1%. Stabile, invece, il numero delle: sono 45 quelle registrate nelle ultime 24 ore, contro le 41 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto ...

