Caivano | vasto incendio di rifiuti nei pressi del Parco Verde

Pubblicità

cronachecampane : Caivano, vasto incendio nel deposito in disuso di automezzi #caivano #incendio - occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Vasto incendio all'uscita dell'asse mediano Nola-Villa Literno: sprigionato fumo denso e nero che ha… -

La Repubblica

. Grande paura per i cittadini per untutt'ora in atto nei pressi del parco verde, all'uscita dell'asse mediano Nola Villa - Literno e ai confini con Orta di Atella . A fuoco numerosi ...Sul posto diverse ... Caivano, vasto incendio in deposito di automezzi: nube di fumo In via Tavernola, a Caivano, per cause ancora in corso di accertamento e’ divampato un grosso incendio. A prendere fuoco un deposito, gia’ sottoposto a sequestro, di automezzi in disuso. La coltre di ...Vasto incendio all'uscita dell’asse mediano Nola-Villa Literno nei pressi del parco verde di Caivano: è ancora in corso ...