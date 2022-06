Bologna, Lovato a un passo: rifiutata anche la Salernitana per i rossoblù (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Lovato pronto per una nuova avventura. Il difensore si avvicina al Bologna dopo aver rifiutato la Salernitana Matteo Lovato ha disputato una buona seconda parte di campionato con il Cagliari, ma farà ritorno all’Atalanta dopo la retrocessione in Serie B dei sardi. Come riportato dal Corriere Dello Sport, il difensore non rimarrà neanche a Bergamo, essendo vicino al trasferimento al Bologna. Il giocatoreavrebbe rifiutato anche l’offerta della Salernitana pur di approdare in Emilia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Matteopronto per una nuova avventura. Il difensore si avvicina aldopo aver rifiutato laMatteoha disputato una buona seconda parte di campionato con il Cagliari, ma farà ritorno all’Atalanta dopo la retrocessione in Serie B dei sardi. Come riportato dal Corriere Dello Sport, il difensore non rimarrà nea Bergamo, essendo vicino al trasferimento al. Il giocatoreavrebbe rifiutatol’offerta dellapur di approdare in Emilia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Lovato si avvicina a grandi passi al #Bologna: no alla #Salernitana ? - Fantacalcio : Bologna, c'è il sì di Lovato: in settimana si chiude con l'Atalanta - atalantagese : RT @tuttoatalanta: Bologna, Lovato in dirittura d'arrivo: il difensore rifiuta la Salernitana e sceglie Mihajlovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bologna, Mihajlovic ha convinto Lovato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bologna, Mihajlovic ha convinto Lovato -