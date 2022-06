**Bce: Confindustria, con rialzo tassi pesante aumento oneri finanziari e meno risorse per policy** (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Dato lo stock di debito bancario di famiglie e imprese, un rialzo dei tassi da parte della Bce si tradurrebbe in un pesante aumento degli oneri finanziari. E' quanto scrive il Centro Studi Confindustria nella Congiuntura flash di giugno. Inizialmente, spiega l'associazione degli industriali, questo aumento riguarderebbe solo le nuove operazioni di prestito e quelle esistenti a tasso variabile (come i mutui). A regime, cioè entro alcuni anni, riguarderebbe l'intero stock: +1,5 miliardi di interessi nel primo anno per le imprese per ogni punto di aumento del tasso. Si avrebbe anche un impatto diretto sul Pil corrente se i maggiori costi attesi spingessero le famiglie/imprese a rimandare o ridurre i ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Dato lo stock di debito bancario di famiglie e imprese, undeida parte della Bce si tradurrebbe in undegli. E' quanto scrive il Centro Studinella Congiuntura flash di giugno. Inizialmente, spiega l'associazione degli industriali, questoriguarderebbe solo le nuove operazioni di prestito e quelle esistenti a tasso variabile (come i mutui). A regime, cioè entro alcuni anni, riguarderebbe l'intero stock: +1,5 miliardi di interessi nel primo anno per le imprese per ogni punto didel tasso. Si avrebbe anche un impatto diretto sul Pil corrente se i maggiori costi attesi spingessero le famiglie/imprese a rimandare o ridurre i ...

