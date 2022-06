Baseball, Serie A 2022: San Marino non si ferma, Nettuno ribalta la serie contro Godo (Di sabato 18 giugno 2022) Si è conclusa ufficialmente la prima giornata di intergirone nella poule scudetto della serie A 2022 di Baseball, segmento che ha dovuto fare a meno della super serie tra Fortitudo Bologna e Parma, impossibilitate a giocare per via di alcune positività al covid-19. Non si arresta la corsa di San Marino che, dopo il successo nell’anticipo di venerdì, ha superato nuovamente Grosseto sia in gara-2 che in gara-3, vincendo prima per 2-0 e successivamente per 9-1. Nella prima partita a regnare è stato l’equilibrio, rotto al quarto inning con un doppio di Nathanael Batista, fattore che ha preceduto l’allungo di un’unità nel quinto grazie al lungo doppio di Federico Celli. Gara-2 invece è stata segnata dalla bellezza di 7 punti messi a segno solo nella seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Si è conclusa ufficialmente la prima giornata di intergirone nella poule scudetto delladi, segmento che ha dovuto fare a meno della supertra Fortitudo Bologna e Parma, impossibilitate a giocare per via di alcune positività al covid-19. Non si arresta la corsa di Sanche, dopo il successo nell’anticipo di venerdì, ha superato nuovamente Grosseto sia in gara-2 che in gara-3, vincendo prima per 2-0 e successivamente per 9-1. Nella prima partita a regnare è stato l’equilibrio, rotto al quarto inning con un doppio di Nathanael Batista, fattore che ha preceduto l’allungo di un’unità nel quinto grazie al lungo doppio di Federico Celli. Gara-2 invece è stata segnata dalla bellezza di 7 punti messi a segno solo nella seconda ...

