Atletica, l’Italia scopre Eduardo Longobardi: 10.47 sui 100 metri, sfiora il record di Filippo Tortu a 16 anni (Di sabato 18 giugno 2022) C’è un nome nuovo nella velocità tricolore: Eduardo Longobardi, non ha ancora compiuto 17 anni e ai Campionati Italiani Allievi ha corso i 100 metri in 10.47 con 0,3 m/s di vento contrario e con una temperatura rovente di 34 °C sulla pista dell’Arena Civica di Milano. Il napoletano di origine, da anni trasferitosi con la famiglia sul litorale romano, si è fermato ad appena 14 centesimi dal record di categoria firmato da Filippo Tortu nel 2015 (10.33 a Gavardo), diventando così il secondo allievo italiano di sempre. Dopo il 10.72 in batteria (-1,4 m/s di vento contrario), l’allievo di Claudio Licciardello, che si allena a Castelporiziano insieme a Chituru Ali, in finale ha preso il largo nei primi appoggi, poi allunga sul lanciato e trionfa in maniera ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) C’è un nome nuovo nella velocità tricolore:, non ha ancora compiuto 17e ai Campionati Italiani Allievi ha corso i 100in 10.47 con 0,3 m/s di vento contrario e con una temperatura rovente di 34 °C sulla pista dell’Arena Civica di Milano. Il napoletano di origine, datrasferitosi con la famiglia sul litorale romano, si è fermato ad appena 14 centesimi daldi categoria firmato danel 2015 (10.33 a Gavardo), diventando così il secondo allievo italiano di sempre. Dopo il 10.72 in batteria (-1,4 m/s di vento contrario), l’allievo di Claudio Licciardello, che si allena a Castelporiziano insieme a Chituru Ali, in finale ha preso il largo nei primi appoggi, poi allunga sul lanciato e trionfa in maniera ...

