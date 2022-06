Alberto Matano: regali molto orignali per il matrimonio (Di sabato 18 giugno 2022) Il matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino ha lasciato tutti senza parole. Da non credere, i regali sono tutti molto originali. Vediamo nel dettaglio cosa hanno ricevuto i novelli sposi. Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono finalmente sposati, un momento indimenticabile che i due ricorderanno per sempre. I novelli sposi si sono giurati amore eterno di fronte a moltissimi invitati, ovviamente non sono mancati dei doni del tutto eccezionali. Siete curiosi di scoprire cosa gli hanno regalato? Vediamolo insieme. matrimonio Matano: ecco come sono andate le nozzeAlberto e Riccardo hanno celebrato un bellissimo matrimonio, finalmente i due hanno coronato il loro sogno ... Leggi su formatonews (Di sabato 18 giugno 2022) Iltrae Riccardo Mannino ha lasciato tutti senza parole. Da non credere, isono tuttioriginali. Vediamo nel dettaglio cosa hanno ricevuto i novelli sposi.e Riccardo Mannino si sono finalmente sposati, un momento indimenticabile che i due ricorderanno per sempre. I novelli sposi si sono giurati amore eterno di fronte a moltissimi invitati, ovviamente non sono mancati dei doni del tutto eccezionali. Siete curiosi di scoprire cosa gli hanno regalato? Vediamolo insieme.: ecco come sono andate le nozzee Riccardo hanno celebrato un bellissimo, finalmente i due hanno coronato il loro sogno ...

Pubblicità

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - agasso_domenico : Intervisto don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e volto noto in tv, travolto da polemiche social dopo… - dany_sangiorgi : @lillog71 Alludi ad alberto matano? ???? - GioiaStefani : Quante cose sono cambiate in 3 anni. Quando intepretavano i Beatles, i big4, per lo show di Alberto su Rai3. Guard… - IlCarmi73 : RT @fedebeltrami: @Cinguetterai la D'acquino nel mio cuore proprio no. E poi sono giornalisti non soubrette come Alberto Matano. -