WWE: Diversi possibili nomi papabili per sfidare Roman Reigns a SummerSlam (Di venerdì 17 giugno 2022) Questa notte a Smackdown Roman Reigns difenderà il suo WWE Undisputed Universal Championship dall’assalto di Riddle, in cerca ormai da tempo di vendetta nei confronti della Bloodline. Dopo questo match però la prossima difesa titolata dovrebbe essere direttamente a SummerSlam il prossimo 30 luglio. Ma chi sarà lo sfidante? Inizialmente nella mente dei dirigenti WWE, nel main event di SummerSlam di quest’anno si sarebbero dovuti affrontare Roman Reigns e Randy Orton con in palio e cinture, ma le recenti news sui problemi fisici di Orton porteranno inevitabilmente a dei cambi. Infatti la WWE dovrà pensare ad altro e pare che sul tavolo ci siano già Diversi nomi quali Bobby Lashley, Drew McIntyre, Seth “Freakin” Rollins. staremo a vedere come ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 giugno 2022) Questa notte a Smackdowndifenderà il suo WWE Undisputed Universal Championship dall’assalto di Riddle, in cerca ormai da tempo di vendetta nei confronti della Bloodline. Dopo questo match però la prossima difesa titolata dovrebbe essere direttamente ail prossimo 30 luglio. Ma chi sarà lo sfidante? Inizialmente nella mente dei dirigenti WWE, nel main event didi quest’anno si sarebbero dovuti affrontaree Randy Orton con in palio e cinture, ma le recenti news sui problemi fisici di Orton porteranno inevitabilmente a dei cambi. Infatti la WWE dovrà pensare ad altro e pare che sul tavolo ci siano giàquali Bobby Lashley, Drew McIntyre, Seth “Freakin” Rollins. staremo a vedere come ...

