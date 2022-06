Voleva infiltrare la Corte dell' Aja | la spy story che ha sconvolto l' Olanda

Pubblicità

Le autorità olandesi hanno annunciato di aver sventato un tentativo dei servizi militari russi diuna spia presso la Corte penale internazionale dell'Aja, che sta indagando sui crimini di guerra in Ucraina . La spia era un ufficiale 36enne dei servizi militari del Gru, i servizi segreti ...Una spia russa intendevala Corte penale internazionale , che sta indagando sui crimini di guerra attribuiti all'esercito di Mosca in Ucraina e Georgia. È quanto comunicato dal Servizio generale per le informazioni ...Viktor Muller Ferreira, 33 anni, nazionalità brasiliana, stava per iniziare uno stage di sei mesi come analista alla Corte criminale internazionale dell’Aja. Era preparato per il compito: un curriculu ...