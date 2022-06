Ultime Notizie – Elena Del Pozzo | i punti da chiarire | arma | luogo | ipotesi complici

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sono tanti iancora daattorno all’uccisione della piccolaDelper mano della madre, Martina Patti, la 23enne da due giorni rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza a Catania con l’accusa di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. Va ancora chiarito, in primis, se la donna abbia agito da sola o con latà di altre persone che potrebbero avere aiutato Martina nell’esecuzione del delitto, cosi come non vi è chiarezza suldell’omicidio della bambina che la mamma, per bocca del suo avvocato difensore, ha detto di aver ucciso sul terreno del ritrovamento del cadavere all’interno di 5 sacchi di plastica. Manca anche l‘del delitto, che i carabinieri ritengono un coltello da cucina. Nei prossimi giorni, in ...