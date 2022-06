Ucraina, spunta la foto dei due combattenti americani catturati dai russi. E ne è scomparso pure un terzo (Di venerdì 17 giugno 2022) spunta la foto dei due combattenti americani fatti prigionieri dai russi in Ucraina. Intanto, il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha confermato la scomparsa di un terzo cittadino americano sempre in Ucraina. "Ci sono notizie di un altro americano disperso. Non posso discutere i dettagli di questo caso", ha dichiarato Price in una conferenza stampa, secondo quanto riporta una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato. Il governo degli Stati Uniti ha contattato i parenti dei tre cittadini scomparsi e che si sarebbero recati in Ucraina per arruolarsi nelle forze armate del paese e combattere contro le truppe russe. L'amministrazione Biden non ha invece ancora parlato con il governo russo della scomparsa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022)ladei duefatti prigionieri daiin. Intanto, il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha confermato la scomparsa di uncittadino americano sempre in. "Ci sono notizie di un altro americano disperso. Non posso discutere i dettagli di questo caso", ha dichiarato Price in una conferenza stampa, secondo quanto riporta una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato. Il governo degli Stati Uniti ha contattato i parenti dei tre cittadini scomparsi e che si sarebbero recati inper arruolarsi nelle forze armate del paese e combattere contro le truppe russe. L'amministrazione Biden non ha invece ancora parlato con il governo russo della scomparsa ...

Pubblicità

infoitestero : Terzo americano catturato in Ucraina, la conferma della Casa Bianca. E spunta la foto dei primi due veterani rapiti… - tempoweb : Ucraina, spunta la foto dei due combattenti americani catturati dai russi. E ne è scomparso pure un terzo #USA… - Ultron65 : RT @infoitesteri: Guerra in Ucraina diretta, scomparso terzo combattente Usa: è il veterano Grady Kurpasi. Spunta la prima foto https://t.c… - peppe844 : Terzo americano catturato in Ucraina, la conferma della Casa Bianca. E spunta la foto dei primi due veterani rapiti… - infoitesteri : Guerra in Ucraina diretta, scomparso terzo combattente Usa: è il veterano Grady Kurpasi. Spunta la prima foto -