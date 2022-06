Ucraina: Kiev, ‘morti 33.150 soldati russi, distrutti 1456 tank' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 33.150 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 33.150 uomini, 1456 carri armati, 3563 mezzi corazzati, 734 sistemi d'artiglieria, 233 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 215 aerei, 180 elicotteri, 2496 autoveicoli, 13 unità navali e 593 droni. Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 33.150 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 33.150 uomini,carri armati, 3563 mezzi corazzati, 734 sistemi d'artiglieria, 233 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 215 aerei, 180 elicotteri, 2496 autoveicoli, 13 unità navali e 593 droni.

