Top Gun: Maverick, Val Kilmer condivide un dolce ricordo su Tom Cruise (Di venerdì 17 giugno 2022) Val Kilmer ha scelto Instagram per condividere un dolce ricordo relativo al suo co-protagonista di Top Gun: Maverick, Tom Cruise, che l'attore ha definito un 'compagno d'ala'. Il personaggio interpretato da Tom Cruise, Pete "Maverick" Mitchell, non è stato l'unico volto familiare a tornare in Top Gun: Maverick: il sequel, arrivato 36 anni dopo la pellicola originale, ha visto anche il ritorno di Val Kilmer nei panni di Tom "Iceman" Kazansky, il quale ha recentemente reso omaggio alla sua co-star. Dopo il successo ottenuto dal legacysequel, Kilmer ha condiviso un dolce omaggio relativo alla sua reunion con Cruise. Il post su Instagram di Val, che recita "ero il tuo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) Valha scelto Instagram perre unrelativo al suo co-protagonista di Top Gun:, Tom, che l'attore ha definito un 'compagno d'ala'. Il personaggio interpretato da Tom, Pete "" Mitchell, non è stato l'unico volto familiare a tornare in Top Gun:: il sequel, arrivato 36 anni dopo la pellicola originale, ha visto anche il ritorno di Valnei panni di Tom "Iceman" Kazansky, il quale ha recentemente reso omaggio alla sua co-star. Dopo il successo ottenuto dal legacysequel,ha condiviso unomaggio relativo alla sua reunion con. Il post su Instagram di Val, che recita "ero il tuo ...

Pubblicità

IOdonna : La pesante accusa di due attrici mentre 'Top Gun: Maverick' conquista il botteghino - laurelleghuleh : Raga ho appena portato le mie vecchie a vedere il nuovo Top Gun. Not to get political or else ma questo è un film s… - darthvadermfs : chissà se lunedì riuscirò ad andare a vedere top gun 2 dopo settimane - darthsafin : top gun é stato più bello di quello che mi aspettavo - StriderCT : @antomaaba @Andrea_Peduzzi Diciamo che se sei capace e lavori con uno che è l'incarnazione terrena di Top Gun (cine… -