Tennis: Torneo Birmingham. Giorgi eliminata nei quarti di finale (Di venerdì 17 giugno 2022) La marchigiana si è arresa in due set alla brasiliana Haddad Maia Birmingham (INGHILTERRA) - Camila Giorgi è stata eliminata nei quarti di finale del "Rothesay Classic", Torneo Wta 250 con un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) La marchigiana si è arresa in due set alla brasiliana Haddad Maia(INGHILTERRA) - Camilaè stataneididel "Rothesay Classic",Wta 250 con un ...

Pubblicità

SkySport : Atp Queen's, chi ha vinto il torneo per due anni di fila #SkySport #SkyTennis #Tennis #Berrettini - SuperTennisTv : ?? ??-??-??-??-??-?? ?? Rientro nel circuito in grande stile dopo l'operazione alla mano: #Berrettini è il CAMPIONE del to… - SuperTennisTv : 'Per un momento ho pensato che non sarei stato in grado di giocare questo torneo. Ora sono qui con il trofeo in man… - sportli26181512 : WTA Birmingham, Giorgi fuori ai quarti: vince Haddad Maia 6-3, 6-2: L'azzurra si ferma contro la brasiliana n. 32 d… - Tigre_E632 : RT @FrancyRe3: @facciobiondate Io sono risultatapositiva il giovedì prima di Pasqua, il sabato sarei dovuta andare a Montecarlo a vedere le… -