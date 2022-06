Schianto all'alba: travolto e ucciso a 22 anni mentre va a lavorare in bicicletta (Di venerdì 17 giugno 2022) PESARO - . È successo questa mattina intorno alle 5,30 nella zona di Borgo Santa Maria all'innesto della Sp423 Urbinate ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 giugno 2022) PESARO - . È successo questa mattina intorno alle 5,30 nella zona di Borgo Santa Maria all'innesto della Sp423 Urbinate ...

Pubblicità

infoitinterno : Tragico incidente all'altezza del Villaggio del Fanciullo, nello schianto muore una donna - Gazzettino : Violento schianto tra due auto sull'Alemagna, una si capovolge: tre all'ospedale - Big_Notizie : #Civitavecchia Tragico incidente all’altezza del Villaggio del Fanciullo, nello schianto muore una donna… - wlwmomoo : e per tutti quelli che ci avevano sperato all’esenzione i wish i had your hope raga io sapevo che sarebbero andati… - La_Prealpina : Motociclista in coma dopo lo schianto: è all’ospedale di Varese -