Russia continua attacchi a Wikipedia | ma stavolta l’enciclopedia gli risponde

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022)non fa sconti a nessuno.libera del web racconta esattamente tutto quello che accade, senza nessun tipo di “passione” e quindi in maniera molto lineare, proprio come una cronaca senza alcuna opinione. E proprio forte di questa filosofia, ha fatto così anche nel caso della guerra trae Ucraina. Lamulta– Adobe StockMa lanon ci sta, ed in particolare il capo del Servizio federale russo per le comunicazioni Roskomnadzor, Andrey Lipov, ha deciso di imporre una censura a, in particolare ad alcuni articoli che hanno urtato la suscettibilità dei capi transiberiani. La censura in particolare si è tradotta in una multa pari a 65.000 dollari comminata dall’ente russo, dopo che i redattori di ...