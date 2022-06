Rugby | test match 2022 | Romania | i convocati in vista dell’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 giugno 2022) Si avvicinano iestivi e si avvicina il ritorno in campodi Kieran Crowley. E il 1 luglio a Bucarest gli azzurri affronteranno ladi Andy Robinson e il tecnico dei rumeni ha annunciato i 37 giocatoriindella sfida con l’Italia e il doppio confronto con l’Uruguay le due settimane dopo. Una squadra che mixa giocatori esperti come Florin Vlaicu, Fono Tangimana e Adrian Apostol, ma anche giovani come Luigi Ostoni, Mihai Mure?an e Iulian Hartig. “Siamo contenti di affrontare questo mese di luglio ricevendo prima l’Italia e poi facendo visita all’Uruguay. Contro l’Italia? Sarà difficile, nell’ultimo Sei Nazioni sono migliorati molto e la vittoria a Cardiff ha dimostrato come siano in grado di fare il loro gioco tanto in casa quanto in ...