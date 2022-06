Putin, la Russia accoglie invito Onu a dialogo su grano (Di venerdì 17 giugno 2022) la Russia "accoglie con favore l'invito dell'Onu per il dialogo sulla sicurezza alimentare". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento allo Spief a San Pietroburgo, citato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) lacon favore l'dell'Onu per ilsulla sicurezza alimentare". Lo ha affermato il presidente russo Vladimirnel suo intervento allo Spief a San Pietroburgo, citato ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Contrordine compagni. Da oggi il #Papa immigrazionista e filo #gay è da considerare cattivo, perché sulla #Russia d… - GiovaQuez : Cardini: 'Il problema sono stati i progressivi spostamenti della linea della Nato verso il cuore della Russia, è gi… - martaottaviani : #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia… - paolomossetti : Putin: i problemi economici dell'Occidente non hanno nulla a che fare con la guerra della Russia in Ucraina e che.… - paolomossetti : Putin: «La guerra lampo economica contro la Russia non ha mai avuto possibilità di successo. E l'arma delle sanzion… -