Pisa, per la panchina l'idea concreta è De Rossi: le ultime (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Pisa sta valutando ancora il profilo del nuovo allenatore: contatti con De Rossi, sullo sfondo Corini Il Pisa è alla ricerca del nuovo allenatore che deve sostituire Luca D'Angelo e il suo ottimo lavoro con la A sfiorata ai playoff. Tra i profili in lizza c'è senza dubbio quello di De Rossi. Ci sono stati i primi contatti nei giorni scorsi. Sullo sfondo resta Corini con cui la società potrebbe parlare in questi giorni. Lo riporta Alfredo Pedullà.

