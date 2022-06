Nasce “La Forza del Sorriso”, progetto umanitario per i bisognosi (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – In seguito all'incontro con Papa Bergoglio in Vaticano Marco Chiellini, medico odontoiatra titolare dello studio dentistico per il Sorriso femminile, ha presentato ufficialmente il progetto “La Forza del Sorriso”, che prevede la costituzione di un'Associazione Onlus che si pone come mission quello di far tornare il Sorriso e la speranza alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.Al momento dell'incontro, è stata consegnata al Santo Padre la targa dell'Associazione a testimonianza dell'impegno che Marco Chiellini ha assunto nei confronti delle persone che andrà ad aiutare: “Essere di fronte ad una persona come Papa Francesco e parlare del nostro impegno con i meno fortunati mi riempie di gioia ed entusiasmo – ha detto -. Nel corso della mia esperienza ventennale nella cura dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – In seguito all'incontro con Papa Bergoglio in Vaticano Marco Chiellini, medico odontoiatra titolare dello studio dentistico per ilfemminile, ha presentato ufficialmente il“Ladel”, che prevede la costituzione di un'Associazione Onlus che si pone come mission quello di far tornare ile la speranza alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.Al momento dell'incontro, è stata consegnata al Santo Padre la targa dell'Associazione a testimonianza dell'impegno che Marco Chiellini ha assunto nei confronti delle persone che andrà ad aiutare: “Essere di fronte ad una persona come Papa Francesco e parlare del nostro impegno con i meno fortunati mi riempie di gioia ed entusiasmo – ha detto -. Nel corso della mia esperienza ventennale nella cura dei ...

