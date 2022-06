Meno caldo con il “cappotto verde” (Di venerdì 17 giugno 2022) – Una riduzione della temperatura interna nei mesi estivi fino a 3 °C, grazie al cappotto verde costituito da piante messe sui tetti e sulle pareti degli edifici. Una coltre che consente di abbattere quasi del 50% il flusso termico, grazie all’azione di ombreggiamento e alla traspirazione dei vegetali che proteggono dalla radiazione solare. Sono questi alcuni dei nuovi risultati ottenuti dal progetto ENEA “Infrastrutture ‘verdi’ per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e la qualità del microclima nelle aree urbane”, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Ricerca di Sistema Elettrico 2019-2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi in capo al Ministero della Transizione Ecologica. La copertura vegetale agisce tutto l’anno come isolante termico, con effetti maggiori nel periodo primavera-estate quando le piante ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022) – Una riduzione della temperatura interna nei mesi estivi fino a 3 °C, grazie alcostituito da piante messe sui tetti e sulle pareti degli edifici. Una coltre che consente di abbattere quasi del 50% il flusso termico, grazie all’azione di ombreggiamento e alla traspirazione dei vegetali che proteggono dalla radiazione solare. Sono questi alcuni dei nuovi risultati ottenuti dal progetto ENEA “Infrastrutture ‘verdi’ per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e la qualità del microclima nelle aree urbane”, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Ricerca di Sistema Elettrico 2019-2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi in capo al Ministero della Transizione Ecologica. La copertura vegetale agisce tutto l’anno come isolante termico, con effetti maggiori nel periodo primavera-estate quando le piante ...

