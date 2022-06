Marco Rossi: «È grave che l’Italia dal punto di vista degli stadi sia molto indietro anche all’Ungheria» (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Marco Rossi commissario tecnico dell’Ungheria che in settimana ha battuto l’Inghilterra a Wembley 4-0 ed è in testa al girone di Nations League in cui si cono anche Germania e Italia. Nel 2012 stava per andare a lavorare con suo fratello commercialista dopo tre anni senza panchina. In Ungheria ha vinto il campionato con la mitica Honved e ha riportato la Nazionale a buoni livelli. La morale qual è? «Che la mia carriera, iniziata nel 2004 a Lumezzane e mai andata oltre la C, è stata a due velocità. In Italia con le marce ridotte. Poi c’è stata una sterzata, con più fortuna». Troppo traffico in Italia o troppe corsie preferenziali? «C’è molto traffico, ci sono tanti allenatori bravissimi e quelli che esordiscono in A, più o meno giovani, spesso dimostrano di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Corriere della Sera intercommissario tecnico dell’Ungheria che in settimana ha battuto l’Inghilterra a Wembley 4-0 ed è in testa al girone di Nations League in cui si conoGermania e Italia. Nel 2012 stava per andare a lavorare con suo fratello commercialista dopo tre anni senza panchina. In Ungheria ha vinto il campionato con la mitica Honved e ha riportato la Nazionale a buoni livelli. La morale qual è? «Che la mia carriera, iniziata nel 2004 a Lumezzane e mai andata oltre la C, è stata a due velocità. In Italia con le marce ridotte. Poi c’è stata una sterzata, con più fortuna». Troppo traffico in Italia o troppe corsie preferenziali? «C’ètraffico, ci sono tanti allenatori bravissimi e quelli che esordiscono in A, più o meno giovani, spesso dimostrano di ...

